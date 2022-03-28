Tuz Gölü’ndeki yaralı flamingonun ayağında İran’a ait çip bulundu

Aksaray'da Tuz Gölü'ne göç eden ve yaralı olduğu için tedaviye alınan flamingonun ayağında İranlı kuş gözlemcilerin taktığı çip bulundu.Ak

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Flamingolar havaların ısınmasıyla Tuz Gölü’ne göç etmeye başladı. Ancak flamingolardan biri, avcılar tarafından tüfekle vurulmuş halde bulundu. Yaralı flamingoyu bulan köylüler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine bildirdi.

Ekiplere teslim edilen flamingo, Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde tedaviye alındı. Flamingonun, tüfekle yaralanmasından dolayı sol kanadının kırıldığı, çekilen filminde kanadından hariç, vücudunda 3 saçma yarası olduğu belirlendi.

Ayrıca flamingonun ayağında İran’ın Tahran kentinde kuş gözlemcileri tarafından takılan çip bulundu. Çip sayesinde flamingonun iki bin kilometre uçarak Tuz Gölü’ne ulaştığı belirlendi. Flamingo tedavisinin ardından tekrar doğaya bırakılacak. (DHA)

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