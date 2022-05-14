Flamingoların Aksaray molası

Tuz Gölü'ne göç eden flamingolar, Aksaray'ın Mamasın Barajı'nda mola verdi. Kuluçka dönemini geçirecekleri göle gitmek üzere tekrar kanat çırpan flamingoların yolculuğu, seyrine doyum olmayan manzaralar oluşturdu.

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Aksaray, Konya ve Ankara sınırlarında bulunan ve kapalı havza özelliği taşıyan Tuz Gölü, Türkiye’nin tuz ihtiyacının büyük bölümünü karşılamanın yanında doğal güzelliğiyle de dikkat çekiyor.

Göl, bahar ve yaz aylarında 35 bin flamingoya ev sahipliği yapıyor.

Tuz Gölü’ne her yıl olduğu gibi bu sene de göç eden flamingolardan bazıları, yolculuk sırasında Aksaray’da Mamasın Barajı’nda mola verdi.



“BİZİ BÜYÜLEDİLER”

Rabia Kaya isimli vatandaş, “Flamingoları yakından görüp fotoğraflarını çekme imkanımız oldu. Sesleri ve görüntüsü bizi büyüledi. Herkesin allı turnaları gidip göreceği muhteşem bir yer” dedi.

Flamingoların, Tuz Gölü’ne gitmek üzere kanat çırpması ise güzel görüntüler oluşturdu. (DHA)