Tuz Gölü’ne ziyaretçi akını

Kapalı havza özelliği olan Tuz Gölü, Türkiye’nin tuz ihtiyacının büyük bölümünü karşılamasının yanında doğal güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Bayramda Kapadokya bölgesine ziyarete gelenlerin uğrak yeri haline gelen Tuz Gölünde yoğunluk yaşandı. Gelen yerli ve yabancı turistler, çıplak ayakla suya girip gezebiliyor. Bazı ziyaretçiler, ayak hastalıklarına iyi geldiği söylenen tuzlu suda ayaklarına ve vücutlarına masaj yapıyor.

ZİYARETÇİLERİN VAZGEÇİLMEZİ OLDU

Aksaray Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan, “Tuz Gölüne gelen ziyaretçiler, Tuz Gölünü doyasıya yaşıyorlar. Özellikle yaz aylarında flamingoların da gölde bulunması ile fotoğraf meraklıları da bu bölgeye özel olarak geziler yapıyorlar. Aksaray Ankara yolu güzergahında birçok ziyaretçi ayakkabılarını çıkararak yürüyüş yapıyor. Tuz Gölü üzerinde yürüyüş yapmak son dönemlerde herkesin rağbet ettiği bir durum oldu. Biz de Aksaray’a gelen ve Tuz Gölünü ziyaret eden herkese bunu öneriyoruz. Tuz Gölünün bir diğer dikkat çekici özelliği de filim, dizi, sinema filmlerinin ile klip çekimlerin gözdesi oldu. Tuz Gölünde harikulade fotoğraflar çıkıyor. Özellikle gün batımı ile gün doğumumun da fotoğrafını çekenler bunu ifade ediyorlar. Son dönemlerde bu yönü ortaya çıktı ve ziyaretçilere görsel şölen sunmasından dolayı vazgeçilmez bir mekan oldu” dedi.

Tuz Gölünün manzarasına hayran kaldıklarını belirten Oktay Kaval, “Gerçekten çok güzel ve doğa harikası bir yer. Burada ailem ile çok güzel vakit geçirdik. Fotoğraf çekerek anımızı ölümsüzleştirmek güzel oldu. Bu yoldan hep gelip geçiyorduk fakat bir türlü gelme imkanımız olmamıştı. Burası vakit ayrılması gereken bir mekan. Turizm açısından gerçekten çok önemli potansiyel. Bu potansiyelin değerlendirilmesi bölgemize, ülkemize de katkı sağlayacaktır” diye konuştu.

İstanbul’dan gelen Doğu Türkistanlı Mihri Gül ise, “Tuz Gölünün sosyal medyada çok güzel fotoğraflarını gördüm. Sağlık açısında da çok faydalı bir yer. Buraya gelen kişiler yalın ayak dolaşarak şifa arıyor. Bunun yanında doğa harikası masalsı bir yer” ifadelerini kullandı.