Twerk nedir?
Bir dans türü olan twerk bu sıralar internete yüklenen videolar sebebiyle sosyal medyada fazlasıyla gündeme geliyor.
OXFORD SÖZLÜĞÜNE GİRDİ
Dünyaca ünlü Oxford Dictionary Online'a 2013 yılında eklenen kelime yılın 2. kelimesi olarak seçilmiştir. Oxford sözlüğüne göre Twerk kelimesi yaklaşık 20 yıldır kullanılmakta. Dans sosyal medyada farklı yorumlarla karşılanmakta, bazı sosyal medya kullanıcıları dansı fazlaca itici bulurken, bazıları da sadece seksi unsurları barındıran basit bir dans olarak yorumlamakta.