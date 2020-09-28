Twerk nedir?

Twerk daha çok kadınlar tarafından yapılan ve internete yüklenen videolar aracılığıyla gün geçtikçe popüler olan bir dans çeşididir. Cinsel yönden tahrik edici unsurlar bulunduran dansın merkezinde kalçayı hızlı hamlelerle sallamak yer alıyor.

Bir dans türü olan twerk bu sıralar internete yüklenen videolar sebebiyle sosyal medyada fazlasıyla gündeme geliyor.

OXFORD SÖZLÜĞÜNE GİRDİ

Dünyaca ünlü Oxford Dictionary Online'a 2013 yılında eklenen kelime yılın 2. kelimesi olarak seçilmiştir. Oxford sözlüğüne göre Twerk kelimesi yaklaşık 20 yıldır kullanılmakta. Dans sosyal medyada farklı yorumlarla karşılanmakta, bazı sosyal medya kullanıcıları dansı fazlaca itici bulurken, bazıları da sadece seksi unsurları barındıran basit bir dans olarak yorumlamakta.