Twitter sahte hesapları böyle engelleyecek

Twitter, sahte hesapların önüne geçmek için yeni güvenlik önlemi aldı. Bundan böyle hesap açmak isteyenler telefon numarasıyla doğrulama yapmak zorunda.

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Sahte hesaplarla başı dertte olan sosyal medya platformu Twitter sadece bir haftada yüz binlerce hesabı kapattı. Şirket, sahte hesapların önüne geçmek için yeni bir güvenlik önlemi aldı. Artık Twitter’a kayıt olmak isteyenler sadece e-posta adresiyle hesap açamayacak. Aynı zamanda telefon numaralarıyla da doğrulama yapmak zorunda.

Twitter, bu önlemin yanı sıra yapay zeka teknolojisini de devreye soktu. Şirket, herhangi bir hashtag üzerinden yoğun şekilde tweet atıldığında hesapları yakın takibe alacak. Hesabın sahte olduğu fark edildiğinde ise üyelik iptal edilecek.

Söz konusu önlemler Twitter’ın resmi blog sayfasında paylaşıldı.