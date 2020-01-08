Üç çocuğuyla konteynerde kalıyordu…

Bursa Mudanya’da üç çocuğuyla birlikte boş arazideki konteynırda kalan Azerbaycanlı Vefa Hasanova için yardım seferberliği başladı. Mudanya’nın CHP’li Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz konteynerın boşaltılması yünündeki tebligattın gerçek olmadığını belirtirken, CHP Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş ve MHP Mudanya Belediye Meclisi grup sözcüsü Bülent Erden aileye yardım sözü verdi. Eşinin çöplerden hurda topladığını belirten Hasanova, “Oğlum Recep'i her gün Emek'teki okuluna götürüp getiriyor. Cahil kalmaması için okuldan almak istemiyoruz” diyerek yardım istedi.

Mudanya Belediyesi'nin, Yıldıztepe projesi sebebiyle minibüs durağını Halitpaşa Mahallesi Karanlıkdere mevkiine taşıma kararı aldığı için bölgedeki konteyner ve barakalarda yaşayanların 15 gün içinde boşaltmaları için tebligatta bulunduğu iddia edilmişti.

BAŞKAN TÜRKYILMAZ İDDİALARI YALANLADI

“Mudanya da kimse kimsesiz değil” diyen CHP’li başkan Hayri Türkyılmaz, tebligat iddialarını yalanladı. Başkan Türkyılmaz, “Herhangi bir tahliye işlemi olmadığı gibi belediyemizin Zeytin Dalı Projesi kapsamında burada yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyaçları karşılanmaktadır” dedi.

ÜÇ ÇOCUĞU İLE KONTEYNERDE YAŞIYOR

Üç küçük çocuğuyla birlikte bölgedeki konteynerde kalan Azerbaycanlı Vefa Hasanova, dört ay önce çaresizlik sebebiyle konteynere sığınmak zorunda kaldığını belirterek, 1997 yılında Türkiye’ye geldiğini, önce güzel bir hayatı olduğunu, fakat zaman içinde yoksul duruma düştüğünü anlattı.

“EV KİRASINI ÖDEYEMEDİK”

Hasanova, Emek’teki evinin kira ve faturalarını ödemesine rağmen ev sahibinin akrabam gelecek diyerek evden çıkardığını ve kiraların yükselmesi sebebiyle yeni ev kiralayamadığını, Mudanya Karanlıkdere’deki konteynerlere sığınmak zorunda kaldığını söyledi.

“ÇOCUĞUMUN CAHİL KALMASINI İSTEMİYORUM”

Soğuk kış şartlarında buradan çıkarsa kalacakları başka yerleri olmadığını belirten Hasanova, “Dinî nikâhlı eşim çöplerden hurda topluyor. Ancak elde edilen para yetmiyor. Oğlum Recep’i her gün Emek’teki okuluna götürüp getiriyor. Cahil kalmaması için okuldan almak istemiyoruz. Kaydım olmadığı için devletten yardım alamıyorum. Yardım talep ediyorum” diye konuştu.

CHP VE MHP HAREKETE GEÇTİ

Olayın duyulmasının ardından, MHP Mudanya ilçe Başkanlığı harekete geçti. MHP Mudanya Belediye Meclisi Grup Sözcüsü Bülent Erden, aileyi alarak önce kıyafet ve yiyecek ihtiyaçlarını giderdi. Erden mağdur aileyi geçici olarak bir otele yerleştirirken, MHP Mudanya Kadın Kolları da aileye destek oldu. CHP Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş da aileye tutacakları evin bir yıllık kirasını üstlendiğini açıkladı.