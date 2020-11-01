Üç üniversite bitirdi, 71 yaşında dördüncüye başladı

Antalya'da yaşayan Rahime Halide Soysal (71) lise döneminde evlendi. Bu nedenle okuma fırsatı olmadı. Ancak okuma aşkı hep içinde uhteydi. Çocukların da olmasıyla ikinci planda kaldı. Çocukları büyüdü. Biri doktor oldu diğeri inşaat mühendisliği okuyordu. Yıl 1995'ti. O yıl açık öğretim lisesi açıldığını oğlu söyledi. Hiç vakit kaybetmeden kaydını yaptırdı. Liseyi 2,5 senede bitirdi. Bu kez eşi üniversite okuması için destek oldu. Tek bir şartı vardı o da Antalya'da okumasıydı. Soysal 46 yaşındayken girdiği üniversite sınavında Akdeniz Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu İşletme Bölümü'nü kazandı. İki yıllığı, dört yıllığa tamamlamak için 3 senede Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Bölümü'nü bitirdi. Ama yetmedi. Çünkü asıl istediği Güzel Sanatlar Fakültesi idi. Sınava girdi.

OKULU BİRİNCİLİKLE BİTİRDİ

Yüksek puanla Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tezhip Bölümü'nü kazandı. Eşinin Antalya şartı, Soysal'ın gözyaşlarıyla son buldu. Eşi Isparta'daki SDÜ'ye Halide Soysal'ın kaydını yaptırdı. Okulu birincilikle bitirdi. Resim ve tezhip sanatçısı Rahime Halide Soysal son okulu için şunları söyledi; “Resim yaparken birtakım bilgilere ihtiyacım oluyordu. Felsefeyi çok merak ediyorum. O nedenle dördüncü üniversitem olan Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) Felsefe Bölümü'ne başladım.”

“EN BÜYÜK DESTEKÇİM AİLEM”

Eşinin, çocuklarının ve torunlarının tahsil hayatında kendisine destekçi olduğunu söyleyen Soysal, “Ben çocuklarım ve torunlarım için, ‘yeter anne, yeter babaanne' diyecekler diye bekledim. Fakat hep gurur duydular” ifadelerini kullandı.