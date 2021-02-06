Uçaklardan kopamadı, şimdi maketlerini yapıyor

66 yaşındaki Levent Küçük, 1974 yılında girdiği 1’inci Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığından 2009 yılında emekli oldu. İkmal ve Bakım Merkezinde yaklaşık 47 yıl savaş uçaklarının yedek parçalarını imal eden Küçük, emekli olduktan sonra uçaklarla bağını koparmadı.

Küçük, Kurtuluş Mahallesinde kurduğu atölyesinde savaş uçaklarının maketlerini üretmeye başladı. Poliüretan malzemeden kalıplarını çıkardığı savaş uçakları F-16, F-4, KT1 ve T38 eğitim uçağı ile Sivrihisar uçaklarının tesviyesi yaparak, boya aşamasına getiren Levent Küçük, isteğe göre de kuyruklarına kuyruk numarası ya da filo amblemi yapıştırıyor.



6 SAATTE BİR UÇAK

Bir maketin yaklaşık 6 saatte tamamlandığını söyleyen Levent Küçük, hikayesini şöyle anlattı:

“1974 yılında Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığına girdim. İmalat Müdürlüğünde çalıştım. Orada kalıp üretiyorduk. Türkiyede havada uçan savaş uçaklarının yedek parça imalatı yapılıyorduk. Bizden uçak maketlerinin kalıbı istendi. İlk olarak F-16nın kalıbını yaptık. Daha sonra F-5in kalıbını yaptık. Bunlar askeriyede hediye olarak verilen modellerdi.

2009 yılında emekli oldum. Dışarıda boş durmamak ve bir işle uğraşmak için bu işe başladım. Modelleri ve kalıpları kendim yaptım. Yaptığım modelleri kalıpları yaptıktan sonra poliüretan malzemeden kalıpların üzerine döküp, tesviyesi ve temizliğini yaparak boya aşamasına getirdik. Boyadan sonra da üzerindeki çıkartmaları yapıştırılıyoruz. İsteğe göre kuyruk numarası, filo amblemi yapıştırılıyor.”



ÖZLEMİNİ MAKETLERLE GİDERİYOR

Uçak maketi yapmanın çok keyifli ve zor bir iş olduğunu anlatan Küçük, maketi tamamlayınca çok keyif aldığını söyledi. Uçaklara özlemini de maketlerle giderdiğini belirten Küçük, şöyle devam etti:

“Bir uçağı başlayıp, bitirmek yaklaşık 6 saat sürüyor. Zevk almazsan bu işi yapamazsın. Göze hitap eden, ince bir iş. Önce kendim beğenmem lazım. Kendim beğenirsem karşımdaki de beğenir. Fabrikada da yaptığım iş hep hassas işlerdi. Sipariş üzerine çalışıyoruz. Meraklısı çok fazla, genellikle Türk Silahlı Kuvvetlerine, Ordu Evlerine veriyoruz. Bireysel olarak tek satmıyoruz”

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