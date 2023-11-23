Uçakta rezillik: Tuvalete giremeyince bir anda pantolonunu indirip…

Tarifeli bir uçuşta tuvaleti kullanmak isteyen yolcu ortalığı birbirine kattı.

Sozcu.com.tr

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ABD’de Florida’dan Philadelphia’ya giden Frontier Airlines isimli havayolu şirketine ait uçakta bir yolcu ortalığı karıştırdı…

İsmi açıklanmayan kadın yolcu, tuvalete gitmek isterken, hosteslerin engeliyle karşılaşınca öfkeden deliye döndü. Omzunda çantasıyla görüntülenen kadına, “Şu an tuvalete giremezsiniz. Tuvalet uygun değil” demesinden sonra işler çığırından çıktı.

“Herkesten özür diliyorum” diye bağıran kadın bir anda pantolonunun düğmelerini açarak dizlerine kadar indirdi ve yere doğru çömeldi. Facebook ve TikTok üzerinden paylaşılan video ve görüntülerde diğer yolcuların kadına tepki gösterdiği görülüyor.

Uçağın koridoruna tuvaletini yapmaya çalışan kadın gelen tepkiler üzerine, “Zerre umrumda değil! Defolun gidin. İdrarımı yapmam gerekiyor” dedi. Yere çömelen kadının yanındaki koltukta oturan adam ise sosyal medyada gündem oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları, “Bu adama üzülüyorum, bütün her şeye en ön sıradan tanık oldu” yorumları yaptı.

Videoyu paylaşan yolcu, “Onu uyaran diğer yolcuları tehdit etti ve bizi öldürmekle tehdit etti. Umarım gözaltına alınır ve bir daha hayatının sonuna kadar uçamaz” dedi.

Frontier Airlines konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

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