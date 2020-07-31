Uçan nine: Yaş sadece bir rakam

Bodrum’da yaşayan iki çocuk beş torun sahibi 80 yaşındaki Fehime Özkan, atletizmdeki mucizesiyle yaşın bize sadece bir rakam olduğunu kanıtlıyor. 7 yıl önce atletizme başlayan Fehime Nine, haftanın 6 günü antrenman yaptı ve 7 yıl içerisinde Atletizmin 75-79 yaş kategorisinde 100-200-400-800 metre ve uzun atlama branşlarında tam 18 Türkiye ve Balkan rekoru kırdı. Özkan, katıldığı 4 kilometreye kadar olan yol yarışları da dahil olmak üzere bugüne kadar 238 madalya ve 45 kupanın yanısıra onlarca plaket kazandı.

EN BÜYÜK ÖDÜLÜ TÜRKİYE OLİMPİYAT KOMİTESİ VERDİ

Bugüne kadar Türkiye'de katıldığı yarışmalarda 1.'liği kimseye kaptırmayan uçan nine Fehime Özkan, 4 kez Balkan Şampiyonu, 3 defa Balkan ikincisi oldu. Ayrıca uluslararası müsabakalarda birçok kez kürsüye çıkarak Türk Bayrağı'nı göndere çektirdi. Özkan, kendisine verilen en önemli ve anlamlı ödülün geçen yıl Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından “Kariyer Dalı Kutlama Mektubu Ödülü ve Fair Play Onur Ödülü olduğunu belirterek “Onlarca rekor kırdım, şampiyonluklar yaşadım ve haftanın 6 günü ortalama 8-10 km koşarak yarışlara hazırlanıyorum. Hem sağlığımı koruyorum hem de ülkeme uluslararası yarışmalarda madalya kazandırmanın sevincini birçok kez yaşadım. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin beni bu ödüle layık görmesi benim için çok büyük bir onur ve gurur kaynağı oldu” dedi.

PANDEMİDE EVİMİN SOKAĞINDA 8-10 KM KOŞTUM

İzmir Masterlar Atletizm Kulübü'nün lisanslı sporcusu olan Özkan, pandemi sürecinde de antrenmanlarını evinin bahçesinde ve evinin bulunduğu sokakta devam ettirdiğini belirtip “Pandemi sürecinde en büyük eksiğimiz yarışlarımızın iptal edilmesi oldu. Ancak formdan düşmedim. Her gün 8-10 km koşarak antrenmanlarımı sürdürdüm. Çünkü şimdi hedefim önümüzdeki yıl temmuz ayında Finlandiya'nın Tampere Kenti'nde düzenlenecek olan Dünya Masterlar Atletizm Şampiyonası'nda ülkemi en iyi şekilde temsil ederek en azından bir veya iki madalya kazandırmak” şeklinde konuştu.

60 yaşında gibiyim sağlık sorunum yok

Özkan, kızının eski Türkiye rekortmenlerinden milli atlet Fatma Özkan Anter, antrenörünün ise milli takım hocası olduğunu ifade ederek, “Antrenmanlarımı Atletizm Milli Takım Antrenörü damadım gazeteci Yaşar Anter ile birlikte yapıyorum. Kızım da gençliğinde Türkiye rekorları kırdı, şimdi yine Türkiye rekorları kırıyor ve Türkiye, Balkan Şampiyonu oluyor. Bende şu anda kendimi 60 yaşında hissediyorum ve hiçbir sağlık sorunum yok. Atletizme başlamadan önceki rahatsızlıklarımın tamamı yok oldu. Bu gidişle 100 yaşına kadar pistlerdeyim. Antrenmanlarımı yazın sıcağında kışın soğuğunda yağmurunda asla bırakmadım nefes aldığım sürece koşmaya devam edeceğim” diye konuştu.

FEHİME NİNE, “HER ŞEY ATA'MIZIN SAYESİNDE” DEDİ VE EKLEDİ:

Bu günlerimi Ulu Önder Atatürk'e borçluyum

1950‘li yılların sonunda Yunaistan'ın Gümilcine kentinden İzmir'e gelip yerleşerek orada evlendiğini ve bugünlere gelmesini Cumhuriyet çocuğu olmasına borçlu olduğunu söyleyen Özkan, “Ulu Önder Atatürk bize bu günleri ve Cumhuriyet'imizi armağan etti. Benim kızım ve torunum da milli oldu ve milli formayı giydi. Milli formayı giymek ve ülkemi uluslararası yarışmalarda temsil etmek bana 75 yaşında nasip oldu. Kürsüye çıkıp İstiklal Marşı'mızı okumanın ve ülkeme sayısız madalya kazandırmanın gururunu defalarca yaşadım. İşte tüm bunları Ulu Önder'imize borçluyuz, o olmasaydı biz bu günleri göremezdik” ifadelerini kullandı.