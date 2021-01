Uçmayan kalmasın

Türkiye'de sivil havacılığın en önemli merkezlerinden biri olan Eskişehir, her yıl bölge halkını gökyüzü ile buluşturan keyifli bir etkinliğe sahne oluyor. Sivrihisar İlçesi'nde 2014 yılında açılan Sivrihisar Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'nde her yıl düzenlenen, ‘Sivrihisar Hava Gösterileri' her yaştan asuman sevdalısını bir araya getiriyor. Etkinlik, özellikle gençlere ve çocuklara havacılık hakkında bilgi edinmek için birçok fırsat sunuyor. İlk kez 2015 yılında düzenlenen gösterilerin en çok ilgi gören bölümlerinden biri ise ‘Uçmayan Köy Kalmasın' etkinliği oluyor… Bu etkinlikte Havacılık Merkezi'nin yakınındaki köylerde yaşayan ve daha önce hiç uçağa binmemiş kişiler uçakla gezdiriliyor. Bugüne kadar proje kapsamında yüzlerce kişi gökyüzünde dolaşmanın keyfini yaşadı.

CANLI YAYINLANIYOR

Geleneksel hale getirilen Sivrihisar Hava Gösterileri'ne katılım da her geçen yıl artıyor. 2019 yılında gösterileri 56 bin seyirci yerinde takip etti. Ancak tüm dünyayı esir alan coronavirüs salgını geçen yıl tüm sosyal faaliyetler gibi bu etkinliği de olumsuz etkiledi. 2020 yılında düzenlenen gösteriler coronavirüs salgını dolayısıyla seyircisiz olarak yapıldı. Ancak etkinlik, televizyon ve sosyal medya kanallarından yapılan ücretsiz ve canlı yayınlarla Türkiye ve dünyadaki havacılık meraklılarına ulaştırıldı.

FESTİVALE DÜNYADAN İLGİ ARTIYOR

Sivrihisar Hava Gösterileri, tüm dünyadan havacılık meraklılarının ilgisinin her yıl arttığı bir organizasyon. Geçen yıl yapılan etkinlikte Türk Hava Kuvvetleri F-16 Solotürk gösterisi, Türk Hava Kuvvetleri 201. Personel Kurtarma Filo Komutanlığı paraşüt atlayışları, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı'na bağlı helikopter gösteri ekipleri ve Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanlığı Jandarma Çelik Kanatlar Uçuş Gösteri Ekibi gösterileri gerçekleşti.

TARİHİ UÇAKLAR KATILIYOR

Mor Menekşe adlı uçağıyla Türkiye'nin ilk akrobasi pilotu Ali İsmet Öztür ile Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı 3 helikopter de gösteriye katıldı. Ayrıca M.S.Ö. Havacılık ve Uzay Müzesi envanterinde bulunan DC-3 Turkish Delight, Mustang P-51D Ferocious Frankie, T-6 G Texan Happy Hour, Antonov AN-2 ve Boeing Stearman A-75 uçakları da gösteride yer aldı.

15 DAKİKA GEZİYORLAR

Etkinliğe katılan köylüler, Sivrihisar Havacılık Merkezi'ne ait Cessna 172 tipi 3 kişilik ya da ultralight tipi iki kişilik uçaklarla gezdiriliyor. Md 500 tipi 3 kişilik helikopter de kullanılıyor. Konuklar havada 15'er dakika tur atıyor.

DAHA ÖNCE HİÇ UÇAĞA BİNMEYENLER SEÇİLİYOR

‘Uçmayan Köy Kalmasın' etkinliğinde gökyüzünde gezdirilen kişilerin Sivrihisar Havacılık Merkezi'nin çevresindeki köylerden olmasına dikkat ediliyor. Aranan bir başka özellik ise söz konusu kişilerin daha önce hiç uçak seyahati yapmamış olmaları. Böylece daha çok insan havacılıkla tanıştırılmış oluyor.