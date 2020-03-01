Üçüncü cemre düştü mü? 3. cemre nereye ve ne zaman düşecek?

Üçüncü cemre düştü mü? 3. cemre nereye ve ne zaman düşecek?

Arapça kökenli bir kelime olan ‘cemre'nin sözlük anlamı kor yani ateştir. Halk arasında ise sıcaklığın artması olarak bilinir. Baharın habercisi cemreler sırayla havaya, suya ve toprağa düşüyor. İlk iki cemrenin düşmesinin ardından önümüzdeki günlerde üçüncü cemre de toprağa düşecek.

CEMRELER NE ZAMAN NEREYE DÜŞER?

Cemre halk arasında baharın müjdecisi olarak bilinir. Cemrenin düşmesi halk arasında doğanın uyanışı olarak kabul edilir. Havaların ısınmasına sebep olan cemre, ilk olarak havaya düşer. Son olarak ise toprağa düşen cemre baharın müjdecisidir.

1. cemre havaya (19-20 Şubat), 2. cemre suya (26-27 Şubat), 3. cemre (5-6 Mart) toprağa düşer.