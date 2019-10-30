‘Uçuruma Köprü Kuran Kadınlar’ İstanbul’da buluşuyor

Ulusal ve uluslararası birçok konuşmacının yer alacağı konferansta, ekonomik ve sosyal yaşamda kadınların karşılaştığı cinsiyete dayalı eşitsizlikleri aşmanın yolları tartışılacak.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Yerel STK’lar Hibe Programı desteğiyle, Etiler Soroptimist Kulübü İş ve Meslek Kadınları Derneği tarafından düzenlenen Uçuruma Köprü Kuran Kadınlar: ‘İş Hayatında Cinsiyet Eşitliği Uluslararası Konferansı – İşte Eşitlik’ 15 Kasım tarihinde Galatasaray Üniversitesi’nde gerçekleşecek.

BAŞARI ÖYKÜLERİ GÜNDEME TAŞINACAK

Galatasaray Üniversitesi’nde gerçekleşecek etkinlikte, kadınların işe girerken, terfi ederken ve ücretleri belirlenirken karşılaştıkları sorunlar, engeller ve haksızlıklar ele alınırken, hem ülkemizdeki hem de farklı ülkelerdeki örnek uygulamalar ve başarı öyküleri de gündeme taşınacak.

“KADINLARIN İŞ HAYATINDA DAHA FAZLA YER ALMASINI PLANLIYORUZ”

Konferans ile toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini ifade eden Etiler Soroptimist Kulübü İş ve Meslek Kadınları Derneği Başkanı Melek Berkem: “Dernek olarak Türkiye’nin kalkınmasındaki en önemli yapı taşlarından biri olan kadınların, iş hayatında daha fazla yer alması gerektiğine inanıyoruz. Kadınların iş hayatındaki konumlarını güçlendirmenin ve özellikle teknik ve uzmanlık gerektiren işlerde ve tepe yönetimlerde kadın istihdamını artırmanın yollarını tartışacağımız İşte Eşitlik – Uçuruma Köprü Kuran Kadınlar: İş Hayatında Cinsiyet Eşitliği Uluslararası Konferansı’nda birçok ulusal ve uluslararası konuşmacıyı ağırlayacağız. 15 Kasım tarihinde Galatasaray Üniversitesi Aydın Doğan Konferans Salonu’nda gerçekleştireceğimiz etkinliğimize hem akademik camiadan hem de iş dünyasından tüm ilgilileri bekliyoruz.” dedi.