Uçuş görevlisi gergin yolculara yardımcı olacak en iyi dört ipucunu paylaştı

Deneyimli bir uçuş görevlisi, uçuş korkunuz varsa bilmeniz gereken ipuçlarını ve rezervasyon yaptırmak için ideal koltuğu paylaştı.

Sozcu.com.tr

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Avustralya’nın Perth şehrinde yaşayan Sarah Goodwin isimli bir kabin memuru, gergin yolcular için işe yarayacak uçuş deneyimlerini aktardı.

Yakın tarihli bir TikTok videosunda, ilk ipucunu paylaşan Goodwin, “Koltuğunuzu ayırtırken, uçağın ön kısmına olabildiğince yakın bir koltuk ayırtmaya çalışın, çünkü türbülansın en az olduğu yer burasıdır,” dedi.

İkinci ipucunda, kendinizi gergin veya endişeli hissediyorsanız uçuş görevlileriyle konuşmanızı öneren Goodwin, “Günün sonunda, her zaman insanlarla uğraşıyoruz, bu yüzden onlarla bu tür şeyler hakkında konuşmakta iyiyiz” dedi.

KAFEİNE DİKKAT…

Üçüncü bir ipucu olarak uçuş görevlisi, gerginseniz fazla kahve içmemenizi öneriyor. Goodwin bunu, “Uçuşunuzdan önce kafeinle ilgili herhangi bir şey almamaya çalışın çünkü bu, kaygınızı artırabilir ve sizi daha sinirli yapabilir” şeklinde açıklıyor.

Bunlar dışında dördüncü olarak da uçuş esnasında, alkol, gazlı içecekler, fasulye ve kuru meyvelerden uzak durmanızı tavsiye ediyor. Tercih edebileceğiniz en iyi yiyecekler arasında tuzsuz kuruyemişler, meyveler ve umami aromalı atıştırmalıklar bulunur.

Goodwin’in açıklamasına göre, bunların işe yaramasının nedeni, kabinin kuruluğunun damak zevkinizin tat alma yeteneğini yüzde 30’a kadar azaltabilmesidir, uçak yemeklerinin genellikle yumuşak, aşırı tatlı veya aşırı tuzlu olmasının nedeni de budur.

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