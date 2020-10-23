Ufuk Kaan Altın hayatını kaybetti
Gazeteci ve yazar Ufuk Kaan Altın, geçen günlerde evinden işe gitmek için servis beklediği sırada beyin kanaması geçirdi.
46 yaşındaki Altın, kaldırıldığı Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Bir haftadır geçirdiği beyin kanaması nedeniyle tedavi gören Altın, bugün hayatını kaybetti.
Mylos Kitap tarafından yapılan açıklamada, “Mylos Yayın Grubu’nun kurucu ortağı, yazarımız, dostumuz, canımız Ufuk Kaan Altın’ı geçirdiği beyin kanaması sonucu kaybettik. Kederimizi anlatmanın bir yolu yok. Yazdıkların, ürettiklerin, zarafetin, doğruluğun, dostluğun asla unutulmayacak” denildi.