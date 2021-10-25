Ukraynalı aile Likya Yolu’nda

Likya Yolu'nu yürümek için geçen eylül ayında Antalya'ya giden Ukraynalı Anna Standartink ve Vitalii Pavlenko çifti, iki oğlu ile 535 kilometrelik parkuru, bir ay sonra Fethiye'de tamamlayacak.

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Ukrayna’nın Zapozozhye kentinde yaşamını sürdüren Anna Standartink ve Vitalii Pavlenko çifti, çocukları Oscar ve Leo Pavlenko ile Likya Yolu’nda yürümek için Antalya’ya gitti.

Ukrayna’dan uçakla 19 Eylül’de kente gelen Ukraynalı aile, aynı gün Likya Yolu’nda yürüyüşe başladı ve bir ayın sonunda Demre ilçesine geldi. Günde ortalama 10-12 kilometre kateden Ukraynalı aile, 535 kilometrelik Likya Yolu’nun tamamını yürüyecek.

Aile, Likya Yolu yürüyüşünü bir ay sonra Fethiye’de tamamlamayı planlıyor.

“ÇOK MERAK ETTİK”

Vitalii Pavlenko, “Sürekli sporla uğraşıyoruz. Dünyanın birçok yerinde yürüyüş yaptık. Ancak corona virüsü salgını nedeniyle üç yıldır bir yere gidemedik. Çok merak ettiğimiz, daha önce yürüyen arkadaşlarımızın önerisiyle Likya Yolu’nun tamamını yürümeye karar verdik. 1 ayda Antalya’dan Demre’ye geldik. 1 ay sonra da yürüyüşümüzü Fethiye’de tamamlayıp, ülkemize döneceğiz” dedi.

“TÜRKİYE’DE BÜYÜLENDİK”

Türkiye’den çok etkilendiklerini aktaran Pavlenko, “Türkiye’de büyülendik. Türk insanı çok cana yakın. Hele çocukları görünce hemen elle işaret ediyorlar. ‘Bekleyin’ diyerek her şeyi ikram ediyorlar. Çay, kahve içmeye, yemek yemeye davet ediyorlar. Dünyanın hiçbir yerinde tanımadığı insanlara kapısını açan, bizim çocuklarımızı bağrına basan insanlar bulamazsınız. Türkiye ayrı bir güzel. Bastığınız, geçtiğiniz her yerde tarihi eser var. Arkadaşlarımıza Likya Yolu’nu tavsiye edeceğiz” ifadelerini kullandı. (DHA)