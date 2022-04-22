Ukraynalı askerin resti posta puluna yansıdı, binlerce kişi kuyruğa girdi

Binlerce Ukraynalı, Rusya'nın amiral gemisine orta parmağını gösteren bir askerin bulunduğu posta pulunu satın almak için uzun kuyruklarda bekledi.

Sozcu.com.tr

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Ukraynalılar bir posta pulu için kuyruklar oluşturup sıra bekledi. Kuyruğun nedeni; her birinin üzerinde sekiz pul bulunan, kenarlarında Rus savaş gemisine gitmesini söyleyen parçalardı.

Moskova savaş gemisinin mürettebatı Karadeniz’deki Yılan Adası’ndaki bir düzine meslektaşından teslim olmalarını istediğinde Ukrayna sınır muhafızı Roman Hrybov, onlara gitmelerini söyledi. Hrybov’un bu resti dünya basınında ses getirdi ve sosyal medyada da viral hale geldi.

Ukrayna’nın ulusal posta servisi Ukrposhta da bu ânı, özel bir hatıra pulu oluşturarak ölümsüzleştirdi. Pullar şimdi uzun kuyruklara neden oluyor. Bir kişinin en fazla 16 pul satın almasına izin veriliyor.

ZELENSKIY’DEN ÇAĞRI: “HERKES ALMALI”

Cumhurbaşkanı Volodimir Zelensky’nin Ukraynalılara Instagram’da “Herkesin alması gerekiyor” demesinden günler sonra, Kiev postanesi önünde birkaç bin kişi kuyruğa girdi. Tasarım, bir oylama yarışmasında çevrimiçi olarak en çok oyu alan Ukrposhta tarafından seçildi. Sanatçı, Kırım’da yaşayan ancak Rus işgalinden sonra Lviv’e taşınmak zorunda kalan Boris Groh’a ait.

Savaş gemisi tasarımının başka bir baskısı olmayacak. Ancak Ukrposhta’nın genel müdürü Igor Smelyansky’ye göre, başka bir Rusya karşıtı tasarımın pul haline getirilmesi için planlar yapılıyor.

Ayrıca Hrybov tarafından imzalanan pulun bir kopyası 520 sterlin (yaklaşık 10 bin lira) başlangıç fiyatıyla açık artırmaya çıkıyor. Smelyansky, bugün Facebook’ta yaptığı bir açıklamada mağaza içi satışların sona erdiğini duyurdu: “Özel baskı gemi pulumuzu satın almak için Kiev ve diğer şehirlerde bize gelen on binlerce kişiye bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Hiç şüphe yok ki hatalar oldu, ancak çoğu insanın bir tane almasına izin vermek için elimizden gelenin en iyisini yaptık.”

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