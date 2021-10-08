Ukraynalı havayolu şirketinden hosteslere rahatlık: Topuklu ayakkabı zorunlu değil

Ukraynalı Havayolu şirketi SkyUp, kadın uçuş görevlilerini artık yüksek topuklu ayakkabı giymeye zorlamayacağını ve bunun yerine çalışanlarının spor ayakkabı tercih edebileceklerini söyledi.

Sozcu.com.tr

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BBC’nin haberine göre, SkyUp Airlines’ın kadın personeli artık spor ayakkabı ve pantolon tercih edebilecek. Havayolu şirketi kalem etek ve topuklu ayakkabı kalıbını geride bırakma kararı aldığını açıkladı. Bir şirket anketinde, çalışanlar sarsıntı gibi durumlarda üniformanın ve topuklu ayakkabıların rahatsız edici olduğunu belirtince şirket harekete geçti.

SkyUp uçuş görevlisi Daria Solomennaya BBC’ye verdiği demeçte, “On iki saat ayakta Kiev’e, Zanzibar’a uçuyor ve geri dönüyoruz. Yüksek topuklu ayakkabılar giyerseniz, sonrasında yürüyemezsiniz. Meslektaşlarımın çoğu podologların kalıcı müşterileri; ayak parmakları ve ayak tırnakları yüksek topuklu ayakkabılar yüzünden sürekli zarar görüyor” dedi.

SkyUp Airlines’ın uçuş görevlileri, 30 Eylül 2021’de Ukrayna’nın Kiev kentindeki Boryspil Uluslararası Havalimanı’nda yeni üniformalarının sunumuna katılmışlardı.

Mürettebatın uçuşlar sırasında kendilerini rahat hissetmeleri ve modaya uygun görünmeleri için bol kostümler ve spor ayakkabılar tercih edilmiş.

Daha önce de havayolu şirketlerinden uçuş kıyafetlerinde değişiklikler yapanlar olmuştu. 2019 yılında Virgin Atlantic, kadınların artık çalışırken makyaj yapmalarının gerekmediğini duyurmuştu.