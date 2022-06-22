Ülkede sperm kıtlığı: Yurtdışından sperm ithal etmeye başladılar…

İngiltere'de doğum kliniklerinde sperm kıtlığı yaşanması üzerine yetkililer harekete geçti. İngiltere, ABD, Danimarka ve Polonya gibi denizaşırı ülkelerden sperm ithal etmeye başladı.

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İngiltere’de uzmanlar bugün hamile kalmaya çalışan kadınları ilginç bir konuda uyardı. İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi’nden yetkililer, ülkede doğurganlık kliniklerinde kullanılan spermlerin yeterli olmadığını bu yüzden ABD ve Polonya gibi denizaşırı ülkelerden sperm aldıklarını duyurdu.

Yetkililer, bağışlanan spermlerin dörtte üçünün denizaşırı ülkelerden geldiğini itiraf etti.

Yetkililer, ülke çapındaki bağışçı sıkıntısı yaşandığını belirtirken, başka ülkelerden alınan spermlerin yaratabileceği sağlık sorunları konusunda uyardı.

“İTHAL SPERMLER RİSKLİ OLABİLİR”

Doğurganlık yardım kuruluşu Progress Educational Trust’a göre bilinmeyen spermlerin kullanılması kadınları cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar (CYBE) riski altında bırakabilir.

Yetkililer, şimdi, İngiltere’deki erkeklerin NHS’ye sperm bağışlaması için harekete geçtiklerini duyurdu.

2000’den fazla yetişkinle yapılan yeni bir anket, erkeklerin yüzde 53’ünün sperm bağışlamaya istekli olduğunu keşfetti.

PET direktörü Sarah Norcross konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ‘Erkeklerin bağış yapma isteklerinin boşa gitmemesi için harekete geçilmesi gerekiyor.’ dedi.

ÖZEL TARAMA VE TESTLERDEN GEÇİYORLAR

Sperm bağışı, insanların doğal olarak çocuk sahibi olamayacakları durumlarda aile kurmalarına yardımcı olmak için kullanılıyor.

Birleşik Krallık’ta sperm bağışı, Döllenme ve Embriyoloji Kurumu (HFEA) tarafından düzenleniyor. Kurallara göre, tüm donörler kalıtımsal hastalıkların bulunması için özel taramalara ve testlere tabi tutuluyor.

Ancak yetkililer, yabancı kliniklerin aynı standartları sağlamayacağını belirterek, olası tehlikeler konusunda uyardı.

20 BİN TL’YE SPERM İTHALATI

İngiltere’de kliniklerin erkeklere seyahat gibi masrafları karşılamak için 35 sterline yakın bir ücret ödendiği belirtildi.

Bağışlanan sperm yoluyla gebe kalan çocuklar 18 yaşına geldiklerinde babalarının kimliğini bilme hakkını kazanırken, anonimlik de garanti edilmez.

İngiliz çiftler, İngiltere’de herhangi bir lisanslı doğurganlık kliniği aracılığıyla, doz başına 950 sterlin (20 bin TL) yakın bir maliyetle sperm ithal edebilir.

İstatistiklere göre her yıl Danimarka’dan yaklaşık 3bin ve ABD’den 4.000 bin sperm numunesi getiriliyor.

SİTELER KÖTÜ AMAÇLAR İÇİN KULLANILABİLİYOR

Başka bir seçenek de, insanların özel olarak bir bağış ayarlayabildiği çevrimiçi web siteleridir, ancak HFEA bu ​​şekilde sperm elde etmenin ‘çok büyük riskleri ve sonuçları’ olduğu konusunda uyarıyor.

Bu tür sitelerin kullanıcıları ayrıca erkeklerin kendilerini korunmasız cinsel ilişkiye zorlamaya veya yanlış yönlendirmeye veya uygunsuz resimler göndermeye çalıştığını da iddia etti.

Sheffield Üniversitesi’nde sperm uzmanı olan Profesör Allan Pacey, İngiltere’ye sperm ithal etmenin tamamen güvenli ve yasal olduğunu söylerken, yabancı bağışçılara güvenmenin İngiliz sistemindeki sorunlara işaret ettiğini söyledi.

The Times’a verdiği demeçte, “Bu anketteki pek çok erkeğin sperm bağışlamayı düşüneceği, ancak bunu yapmadığı düşünüldüğünde, İngiltere’nin bağışçı toplama altyapısında yapısal bir sorunu olduğunu gösteriyor” dedi.

HFEA’nın strateji direktörü Clare Ettinghausen, yumurta veya sperm bağışının özverili bir davranış olduğunu, ancak dikkatlice düşünülmesi gerektiğini söyledi.

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