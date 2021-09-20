Uluabat Gölü’nde çember daralıyor

Dünyadaki küçük karabatakların üreme alanlarının başında gelen Uluabat Gölü'nde kuş türleri başta olmak üzere canlıların yaşama alanları gün geçtikçe daralıyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sulak alanların korunması ve sürdürülebilir kullanımı sağlamayı hedefleyen Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile 1998 yılından beri koruma altına alınan Bursa sınırları içerisindeki Uluabat Gölü'nde kuş türleri başta olmak üzere diğer canlıların yaşama alanları kısıtlanıyor.

Küresel iklim krizi ve çevresel faktörlerle her geçen gün kurumayla ve kirlilikle karşı karşıya kalan Uluabat Gölü’nde en fazla görülen küçük karabatakların üreme alanları da tehlike altında.

Orta Avrupa’dan Afrika’ya, Afrika’dan da Türkiye üzerinden Avrupa’ya göç eden binlerce kuş türüne kalıcı ve geçici konaklama imkânı sağlayan Uluabat Gölü’nü besleyen su kaynakların azalması da küresel ısınmaya bağlanıyor.

“KORUNMASI GEREKİYOR”

Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Murat Demir, “Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altına alınmasına etken olan küçük karabataklar diyebiliriz. Dünyada küçük karabatakların çok önemli üreme alanı olduğu biliniyor. Her yıl burada on binlerce kuş ya konaklamaktadır ya da geçici konaklamaktadır. Küçük karabataklar ise düzenli burada konaklıyor. Bu göl, tepeli pelikanların da üreme alanıdır. Birçok su kuşu ve diğer canlılar açısından da Uluabat çok önemlidir. Bu kuş türlerinin varlıklarını sürdürmesi açısından Uluabat Gölü’nün korunması ve kollanması gerekiyor” diye konuştu. (İHA)



İlginizi Çekebilir Uluabat Gölü can çekişiyor