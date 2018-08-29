Uludağ bisiklet tutkunlarının gözdesi oldu

Türkiye'nin en önemli kış ve doğa turizm merkezlerinden olan Uludağ bisiklet tutkunlarında gözdesi oldu. Teleferik ya da kendi araçlarıyla Uludağ'a çıkan bisiklet tutkunları, zorlu patikalardan ve kayalıklardan geçerek şehre iniyor.

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Bursa ve yakın vilayetlerden gelen bisiklet tutkunları, heyecanın doruğuna ulaşıyor. Bugüne kadar defalarca Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde düzenlenen yarış ve organizasyonlara katılan Bursalı bisiklet tutkunları hafta sonları bir araya gelerek Uludağ’ın zorlu parkurlarında heyecan dolu dakikalar yaşıyor. Yaptıkları sporun çok keyifli ve bir o kadar da tehlikeli olduğunu ifade eden bisiklet tutkunları yaklaşık 5 yıldır dağ bisikleti sporuyla uğraştıklarını belirtiyor.