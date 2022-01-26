Uludağ’da 5 metrelik buz sarkıtları oluştu

Uludağ'da otellerin çatılarında oluşan 5 metrelik buz sarkıtları saatler süren çalışma sonunda temizlendi.

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Son yağan karla Uludağ’da kar kalınlığı 125 santimetreyi buldu. Hava sıcaklığı ise eksi 17 derece olarak ölçüldü.

Kar ve soğuk havayla Uludağ’da bulunan otellerin çatılarında 5 metrelik buz sarkıtları oluştu.

Büyük tehlike arz eden bu sarkıtlar düşüp birinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olmasın diye otel çalışanları tarafından çatıya çıkılarak temizlendi.

Otel çalışanları bellerine ip bağlayarak çatıda oluşan dev buz sarkıtlarını temizlemek için saatlerce mücadele verdi ve çatılar tek tek temizlendi.

Otel çalışanları, “Yağan kar ve aşırı soğuk havayla otellerin çatılarında 5 metreyi bulan sarkıtlar oluştu. Bu sarkıtların her biri 50 ila 100 kilo ağırlıkta. Çatıdan düşmesi durumunda ciddi yaralanma ve ölümlere bile sebebiyet verebilir. Biz de vatandaşların güvenliği için çatılardaki buz sarkıtlarını saatler süren çalışmayla temizliyoruz. Temizlerken güvenlik tedbiri de alıyoruz” dedi. (İHA)



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