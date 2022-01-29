Uludağ’da adım atacak yer kalmadı

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da sömestr tatilini ve hafta sonunu fırsat bilen kayakseverler, pistleri doldurdu. Aileleri ile doyasıya eğlenen gençler, karın keyfini doyasıya çıkardı.

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Hava sıcaklığı sıfırın altında 9 derece, kar kalınlığı ise 110 santimetre olarak ölçüldüğü Uludağ’a hafta sonu tatilciler yoğun ilgi gösterdi. Kayakseverler, pistlerde yoğunluk oluşturdu.

Kızıyla Uludağ’a giden Serli Timurcuoğlu, “Kızımızın kayak öğrenmesi için buradayız. Güzel bir şekilde tatilimizi yapıyoruz” dedi.

Çocuğunun sömestr tatilini fırsat bilen Sevil Zarmanoğlu da “Kızım ve ailemle geldim. Uludağ harika bir yer. Pistler çok kalabalık. Uludağ’ı çok seviyoruz” diye konuştu.

Uludağ’a İstanbul’dan gittiğini belirten Cem Işıklı da, “Burada zaman çok eğlenceli geçiyor. Bugün hava da güzel. Kayak yapmayı öğreniyorum. Her şey keyifli” ifadelerini kullandı. (DHA)

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