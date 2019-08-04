‘Uludağ’da dereler boş, su şirketlerinin kasaları dolu’

Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği (DOĞADER) üyeleri, Uludağ’a bir ziyaret gezisi düzenledi. Şırıl şırıl suların akmasını bekleyen çevreciler karşılarında kupkuru dereleri görünce şoke oldu. Bir damla suyun olmadığı suya hasret dereler böyle görüntülendi.

Uludağ'a bir gezi düzenleyen DOĞADER üyeleri, 1961 yılında Milli Park ilan edilen Uludağ'da 8 derenin kuruduğunu tespit etti. Çevreciler bu anları videoya çekti. DOĞADER üyesi Murat Demir, dereleri civardaki su şirketlerinin kuruttuğu iddiasında bulundu.

BİR GRAM SU YOK

Geziye katılan DOĞADER üyesi Murat Demir, “Yapmış olduğumuz incelemelerde gördük ki, Uludağ’dan Bursa'mıza inen bütün dereler kupkuru. Şuana kadar kuruyan 8 dere tespit ettik. Hiçbirinde bir gram su yok. Ama her derenin yakınında bir su borusu var. Su, borulara hapsedilmiş, su şirketlerine gitmekte olduğunu görüyoruz. Yani Uludağ’ın dereleri kuru, boş ama su şirketlerinin kasaları ve şişeleri dolu” ifadelerini kullandı.