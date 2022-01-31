Uludağ’da donan göle girdi: ‘Bizim Ruslardan ne eksiğimiz var’

Bursalı dağcı Uludağ'ın buz tutan göllerinde yüzüyor. Elindeki şarjlı testere ile buz kalıbını kesip göle giren dağcı dondurucu soğuğa rağmen buz kalıbının altında yüzüyor.

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Geçen kış Baraklı Göleti üzerinde yürüyüş yaparken buz kütlesinin kırılmasıyla suya düşüp gözlüğünü kaybeden ve daha sonra gözlüğünü bulmak için aynı yere dalış gerçekleştiren İsmet Şentürk bu yıl da “Bizim Ruslardan ne eksğimiz var” diyerek birbirinden heyecanlı dalışlara imza attı.

İlk önce tamamen buz tutmuş Gököz Göleti üzerinde yürüyüş gerçekleştiren Şentürk, şarjlı testere ile buz kalıbını kesip kendisinin girebileceği kadar bir delik açtı. Daha sonra buz kalıplarını kenara çeken Şentürk açtığı alandan suya girdi.

Buz tutan göletten çıktığında havluya sarılan dağcı, suya ilk girdiğinde bir şoklama ile karşı karşıya kaldığını daha sonra ısındığını tekrar girme isteği uyandığını söyledi.

Şentürk; bir gün sonra da aynı bölgede buz tutan Baraklı Göleti’ne girdi. Bu sefer de ayağıyla kırdığı gölün üzerindeki bir bölgeden suya dalış yapan Şentürk’ün her iki faaliyeti de nefesleri kesti. (İHA)



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