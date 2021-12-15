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Uludağ’da kar 30 santimetreyi geçti

Türkiye'nin kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da sezon başladı. Kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Araçlarına zincir takmayan sürücülerin Uludağ'a çıkışına izin verilmiyor.

Yayınlanma: 13:51 - 15 Aralık 2021 Güncellenme:
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Uludağ’da kar 30 santimetreyi geçti

Uludağ bölgesinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışının hafta boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.

ZİNCİRSİZ ARAÇLARA İZİN VERİLMİYOR

Hava sıcaklığının sıfırın altında 9 derece olduğu Uludağ'da kar kalınlığı ise 30 santimetreye ulaştı.

Kar yağışının başlamasıyla bölgeye, ekipler sevk edildi. Dozerler ve kar küreme araçları ile Uludağ yolu ve oteller bölgesinde çalışmalar sürdürülüyor.

Jandarma ekipleri ise Milli Parklar girişinde araçlara kış lastiği ve zincir kontrolü yapıyor. Zinciri olmayan araçların Uludağ’a çıkılmasına izin verilmiyor. (DHA)

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