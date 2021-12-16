Uludağ’da kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı

Kış turizminin önemli merkezlerinden Bursa Uludağ'da kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 9 derece olduğu bölgede, kar yağışının hafta sonu etkisini artırması bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, Uludağ’da önceki gün akşam saatlerinde başlayan kar yağışının, 23 Aralık’a kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 9 derece olduğu Uludağ’da, kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı.

Kar yağışının başlamasıyla bölgeye Karayolları 143’üncü Şube Şefliği Uludağ Bakım Evi tarafından ekipler sevk edildi. Dozerler ve kar küreme araçları, 24 saat boyunca aralıksız olarak, Uludağ yolu ve oteller bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Jandarma ekipleri ise Milli Parklar girişinden itibaren araçlarda kış lastiği ve zincir kontrolü yapıyor. Kış lastiği ve zincir olmayan araçların sürücülerinin Uludağ'a çıkışına izin verilmiyor.

“İKİ GÜNÜ BURADA GEÇİRECEĞİZ”

Karın tadını çıkarmak isteyenler Uludağ’a gitmeye başladı.

Çanakkale’den hafta sonunu geçirmek için Bursa’ya giden üniversite öğrencisi Hanife Baştürk, “Hafta sonu için tatil planladık. İki günü burada geçireceğiz. Kar yağdığını duyunca gidelim dedik” dedi.

Üniversite öğrencisi Hilal Şahin ise “Uludağ bembeyaz. Soğuk ama, atmosfer çok güzel olduğu için sorun olmuyor. Gayet güzel. Arkadaşlarımızla eğleniyoruz. Keyifli bir tatil olacak. Birazdan kayak yapacağız” diye konuştu.

YENİ SEZON HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI

Uludağ’da yeni sezon hazırlıkları tamamlandı.

Geçen hafta hizmet vermeye başlayan oteller de yılbaşı hazırlıkları aralıksız sürüyor. Kar pistlerinin de bu hafta sonundan itibaren kayakçılarla dolması bekleniyor. (DHA)