Uludağ köşkleri kar altında kaldı

Uludağ’da bulunan orman köşkleri, kar kalınlığının iki metreyi bulmasıyla kar altında kaldı. Tatilciler her yeri karla kaplı evlere tünelleri andıran yollardan ulaşıyor.

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Uludağ’daki Sarıalan, doğal güzelliği ve temiz havasıyla yerli ve yabancı binlerce kişiyi ağırlıyor.

Bu yıl aşırı yağan kar yağışı sebebiyle Uludağ’da kar kalınlığı iki metreyi bulunca, orman köşkleri de kar altında kaldı.

Tatilciler, köşklere tüneli andıran yollardan geçerek ulaşıyor.

İşletme çalışanları ise ellerinde küreklerle köşklerin girişlerini açmak için mücadele veriyor.

Bu yıl kar yağışının yoğun olduğunu ifade eden işletme müdürü Eray Özenoğlu, “Uludağ’da şu an kar kalınlığı iki metreyi buldu. Köşklerin yolları kar yağdıkça kapanıyor. Biz de bu yolları sürekli açmak için mücadele veriyoruz. Misafirler buraya kar görmek için geliyor. Bu kadar yoğun karı görmek onları mutlu ediyor. Burada 47 adet orman köşkümüz var. Ahşap bungalov evler eşyalı ve kombi ısıtmalı” dedi. (İHA)

