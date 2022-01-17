Uludağ’da selfie ve poşet tehlikesi

Türkiye'de 'kayak' denilince akla ilk gelen merkezlerden Uludağ'da pistlerde yürüyüş yaparak selfie çekinen ya da kızak ve poşetle kayan tatilciler, hem kendi hem de kayakçıların can güvenliklerini tehlikeye atıyor.

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Hem yerli hem de yabancı turistlerin tercih ettiği Uludağ’daki kayak pistlerinde, özellikle hafta sonları adım atacak yer kalmıyor. Ancak Uludağ’a olan bu yoğun talep, beraberinde güvenlik sorununu da gündeme getiriyor. Kayak pistlerinde yürüyüş yapan, fotoğraf çektiren, kızak ya da poşetle kayan tatilciler, hem kendi hem de kayak yapan tatilcilerin can güvenliğini tehlikeye atıyor.

Türkiye Kayak ve Snow Board Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta, “Dağa gelip para verip otellerde konaklayan, kayak takımı kiralayan, kayak öğrenmek için eğitmen parası vererek ders alan vatandaşların gözünden baktığımız zaman burası kış turizmine hitap ediyor. Bu yüzden insanların Uludağ’a gittiğinde rahat kayak yapabilmeleri gerekiyor. Hem sakatlanma riski söz konusu hem de tatilcilerin kayak yapamadan otellerde konaklayarak geri gitmeleri söz konusu. Tatilcimize ders vermek için randevulaşıyoruz, bir bakıyoruz kayağa çıkamıyorum diyor” ifadelerini kullandı.

“PİST GÜVENLİĞİNİN OLMAMASI KIŞ TURİZMİNİ BALTALIYOR”

Bir an önce pist güvenliklerinin alınması gerektiğini söyleyen Usta, sözlerine şöyle devam etti:

“. Uludağ coğrafi olarak çok merkezi bir noktada. Kış turizmine en yoğun hizmet veren yerlerin başında geliyor. O yüzden burada esnafı, işletmeciyi, tatilciyi düşünmek lazım. Bizlerden bu anlamda görüş alınırsa hem fiziki olarak destek sağlarız hem de bilgi ve tecrübemizi yansıtırız. Günübirlikçinin başka bir alana, kayakçının başka bir alana toplanması lazım. Çözülmeyecek sorun değil. İnsanlarımız Avusturya’ya, Bulgaristan’a gidiyordu. Pandemiden dolayı son iki yıldır kendi ülkemizde tatil yapılıyor olması bizim için bir avantaj. Vatandaşımızın parası artık yurt dışına gitmiyor. Ama güvenlik sorunu turizmi resmen baltalıyor. Buna çok acil çözüm bulunması lazım.” (DHA)

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