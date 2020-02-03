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Uludağ’da tatilcilerin dönüş çilesi
Uludağ’da tatilcilerin dönüş çilesi
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ, sömestr tatili ile haftasonu tatilini fırsat bilen aileler ile günübirlikçilerin akınına uğradı. Doyasıya eğlenen tatilciler geri dönüş yolunda trafik çilesi yaşadı. Kilometrelerce oluşan araç kuyruğu havadan görüntülendi.
Yaşam 3 Şubat 2020 - 09:11

Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ, sömestr tatili ile hafta sonu tatilini fırsat bilenlerin akınına uğradı. Oteller Bölgesi’ndeki konaklama tesisleri ve pistler, yarıyıl tatili ile hafta sonu tatilini Uludağ’da geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistlerle doldu. Günübirlik ziyaretçilerin de katılmasıyla yoğun hareketlilik yaşanan bölgede doyasıya eğlenen tatilcilerin geri dönüşü çileye dönüştü. Tatilcilerin kilometrelerce araç kuyruğu havadan görüntülendi. (İHA)

Son güncelleme: 09:41 - 03.02.2020
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