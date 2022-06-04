Uludağ’da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Uludağ Milli Parkı'nda fotokapana yakalanan ceylan, tavşan, ayı ve tilki böyle görüntülendi.
Doğa Koruma Ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Bursa genelinde yaban hayatı popülasyonunu ölçmek için Uludağ’ın farklı noktalarında fotokapanla görüntüleme yaptı.
Foto kapanlar saniye saniye olan biteni kaydederken, görüntülere takılanlar insanın yüzünde tebessüm oluşturdu.
Su birikintilerine ve bırakılan yiyecekleri yemek için giden ayı, ceylan, tilki ve tavşanlar renkli görüntüler oluşturdu. (İHA)