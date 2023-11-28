Uludağ’ın üzerinde mercek bulutu oluştu
Bursa semalarında Uludağ'ın üzerinde sabah saatlerinde mercek bulutu oluştu.
Bursa’nın birçok noktasından görülebilen mercek bulut 1 saat sonra kayboldu.
Vatandaşlar, mercek bulutu cep telefonlarıyla görüntüledi.
MERCEK BULUTU NASIL OLUŞUR?
Mercek bulutları engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının sonucunda oluşuyor.
Engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın gerçekleştiğini gösteriyor.
Orografik (yeryüzü yükseltileri) bir olayın sonucu olan bu bulutun, fön rüzgarlarının bulunduğu her türlü coğrafi alanda görülme ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor. (AA)