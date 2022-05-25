Uludağ’ın zirvesinde görsel şölen

Bursa'da baharın gelmesiyle erimeye başlayan Uludağ'ın zirvesindeki buzul göllerinin görüntüsü görsel şölene dönüşüyor.

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Uludağ’ın zirvesinin hemen altında yer alan ve kışın buz tutan Kara Göl, Kilimli Göl, Aynalı Göl, Buzlu Göl, Heybeli Göl, Koğukdere Gölü ve Çayırlıdere Gölü havaların ısınmasıyla erimeye başladı.

Eriyen göllerde mavinin ve beyazın birbirine karıştığı muhteşem manzaralar ortaya çıktı.

Uludağ’ın saklı ve gizemli bölgesinde 7 gölün 7 ayrı güzelliği dağcı İsmet Şentürk tarafından drone ile görüntülendi.

Her biri deniz seviyesinden ortalama 2 bin 400 metre yukarıda olan buzul göllerin masalsı görüntüleri belgeselleri aratmadı. (İHA)