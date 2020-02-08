Ulugöl’de kar güzelliği

Karadeniz Bölgesi’ni etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava nedeniyle Ordu’da dün başlayan kar yağışı, bugün de sürdü. Kar kalınlığı bazı bölgelerde 40 santimetreyi bulurken, kentte kartpostallık görüntüler oluştu. Gölköy ilçesinde bulunan ve turistlerin ilgi odağı olan Ulugöl de, beyaz örtüyle kaplandı. Bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar gölün yer aldığı Tabiat Parkı’nda hatıra fotoğrafı çekti. Kent merkezine 74 kilometre uzaklıkta, 7 dönüm büyüklüğünde ve 80 metre derinliğindeki Ulugöl’ü her yıl yaklaşık 100 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği belirtildi. (DHA)