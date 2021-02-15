Uluslararası firmadaki 12 yıllık kariyerini bıraktı, kendi işinin patronu oldu

Almanya’da dünyaya gelen ve 12 yıl boyunca uluslararası bir firmada tercümanlık yapan Derya Ayyıldız, evlendikten sonra Samsuna yerleşti. Ahşap ustalığına merak salan ve işi öğrenen Ayyıldız, merdiven imalathanesi açtı.

Ustalarıyla ahşap merdiven imal eden Ayyıldız tasarımları ile dikkat çekiyor. 3 yıldır ahşap ustalığı yapan Derya Ayyıldız, işlerini her geçen gün büyütüyor.

“KİŞİNİN SADECE İSTEMESİ LAZIM”

Ayyıldız, “Başaracağımı en başından biliyordum, çünkü yapı olarak böyle bir karaktere sahibim. Öğrendiğim bilgilerle bu alanda aktif olarak çalışmaya başladım. Bir kadın isteyerek nasıl avukat, doktor olabiliyorsa bir marangoz da olabilir. Kişinin sadece bunu istemesi lazım. Yapmak istediğiniz şey her neyse onu yapabilirsiniz. O güç kadınlarda gerçekten var. Ben bunu başardım ve işimde daha ileriye gidip, çok güzel şeyler başarmak istiyorum” dedi.

Mesleğinin zaman zaman çok riskli olduğunu söyleyen Ayyıldız, “İşimizde makinelerin başında çalışmak gerçekten tehlike arz ediyor. Kuralları bildiğiniz zaman kendinizi koruyabilirsiniz ama ufacık yanlış bir hareketinizde kendinizi incitebiliyorsunuz. İşe gelirken egomu kapının dışında bırakıyorum. Ben burada işveren kişiyim ama aynı zamanda çalışanım. Burada yeri geliyor patron oluyorsunuz, yeri geliyor elinize süpürgeyi alıyorsunuz” diye konuştu. (DHA)