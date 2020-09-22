Ümitcan Uygun’dan Aleyna Çakır itirafı! İşte Aleyna Çakır olayındaki son gelişmeler

Aleyna Çakır, 3 Haziran'da Ankara'daki evinde ölü olarak bulunmuş ve intihar ettiği iddia edilmişti. Çakır'ın ailesi ise otopsi raporunun çıkmasıyla Müge Anlı'nın programına katılıp kızlarının ölümünün intihar olmadığını iddia etmişlerdi. İşte tüm Türkiye'nin merak ettiği Aleyna Çakır olayındaki son gelişmeler...

Aleyna Çakır’ın ölümünden kısa bir süre sonra Ümitcan Uygun’un daha önceden Aleyna Çakır’a şiddet uygularken çektiği görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı ve tepki topladı. Bunun üzerine Uygun, polis ekiplerince gözaltına alınıp, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

ÜMİTCAN UYGUN’DAN ALEYNA ÇAKIR İTİRAFI

Ümitcan Uygun, Aleyna Çakır’ın ölümüne ilişkin itiraflarda bulundu:

“Aleyna Çakır benim çok sevdiğimdir. İsteyerek, bilerek ona zarar vermem, veremem. Sosyal medyada bazı videolar çıktı. O videoda yaptıklarımdan ötürü son derece hatalıyım. O gün çok fazla alkollü olduğum için sinir krizine girdim ve Aleyna astım hastası olduğu için bir kere vurduğumda bayıldı. Yaptıklarımdan pişmanım başta Aleyna’nın ailesine başsağlığı diliyorum ve… ağabeyimden özür diliyorum. Ama ben bu konu hariç suçsuzum. Karalamalara karşı diyecek bir şeyim yok. Üzüntümü sessiz yaşıyorum. Benim cezamı da… ağabeyim vermiştir.”

ALEYNA ÇAKIR’IN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ SON GELİŞMELER

Müge Anlı’nın programına katılan Aleyna Çakır’ın ailesi, kızlarına şiddet uygularken çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan sevgilisi Ümitcan Uygun tarafından öldürüldüğünü iddia ediyor. Çakır’ın 30 Haziran’da Ankara Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından hazırlanan otopsi raporunun sonuçları duyuruldu. Çıkan rapora göre, intihar ettiği iddia edilen genç kızın tırnaklarında erkek DNA’sı çıktı.

Müge Anlı'ya katılan Aleyna Çakır'ın eski komşusu Leyla Hanım ise şikayet etmek için kaydettiği ses kaydını canlı yayında dinletti. Ses kaydında; ‘Yardım edin diye bağırırım. Bırak istemiyorum. Defol git, git diyorum' dediği duyuluyor.

Aleyna Çakır’ın ölümüyle ilgili soruşturmada ise savcının olay günü Ümitcan Uygun’un evde olup olmadığını tespit etmek için istediği telefon kaydı dosyaya girdi. Savcılığın, kayıtları emniyete göndererek kayıtlarla ilgili detaylı bir rapor istediği öğrenildi. Çakır’ın ölümüne ilişkin İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan istenilen ayrıntılı raporun ise gelmesi bekleniyor. Ve olaydan sonra Ümitcan Uygun’un annesi Gülay Uygun’un ölümü de araştırılıyor.

ÜMİTCAN UYGUN’UN ANNESİ GÜLAY UYGUN NASIL ÖLDÜ?

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı yurtlarda görev yapan Gülay Uygun’la ilgili “18 yaşını doldurup yurttan ayrılan kızlara bir ev açtığı ve gece hayatında çalışmaya zorladığı” iddiaları gündeme gelmişti. İddialar üzerine Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Uygun hakkında soruşturma başlatıp müfettiş görevlendirmişti. Aleyna Çakır ismini kullanan Sema Esen’in de yurttan ayrıldıktan sonra eğlence mekânlarında çalıştığı belirlenmişti.

Bu gelişme sonrasında Ümitcan Uygun'un öğretmen olan annesi Gülay Uygun, yakınları tarafından bir akrabasının evine yakın dağlık alanda başından silahla vurulmuş halde bulundu. Yapılan ilk incelemede ise Gülay Uygun'un intihar ettiği belirlendi.

GÜLAY UYGUN OLAYINDAKİ SON GELİŞMELER

Gülay Uygun'un ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken, Uygun'un otopsi raporunda kafasının sağ tarafında bir adet ateşli silah yarası tespit edildiği belirtildi. Olayda kullanılan tabanca ve bulunan not, kriminal incelemeye gönderildi. Silahın üzerinde başka birisinin parmak izi olup olmadığı araştırılırken, notta bulunan el yazısının karşılaştırılması için de yakınlarından yazı örnekleri alındı.

Polis, Gülay Uygun’un olay yerine nasıl gittiğini tespit için evi ve çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonrası Uygunun sabah saatlerinde evinden çıktıktan sonra bindiği taksi tespit edildi. Polisin taksiciye ulaştığı ve ifadesini aldığı öğrenildi.

Öte yandan, olay yerinde bulunan tabancanın ruhsatsız olduğu ve kime ait olduğunun belirlenemediği belirtildi.