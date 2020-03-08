Umudun adı ‘Hazze’ bebek

Edirne’nin Yunanistan’a açılan Pazarkule Sınır Kapısı’nda binlerce mültecinin yaşam mücadelesi devam ederken, Yunan polisinin insanlık dışı müdahalesi ile ortaya çıkan olumsuz görüntülerin yanı sıra umut dolu bir doğum gerçekleşti. Suriye uyruklu Zeyneb El Alabut ve eşi Necdet El Alabut çiftinin bebeği, dünyaya gözlerini açtı. “Hazze” ismi verilen kız çocuğuna Türkiye sahip çıktı.

Türkiye'nin Yunanistan sınırına Avrupa'ya geçmek amacıyla Suriye'nin İdlib kentinden gelen 22 yaşındaki Zeyneb El Alabut ve eşi Necdet El Alabut Tampon bölgede edindikleri araç gereçlerle kurdukları çadırda kalıyor.

HASTANEDE BEBEĞİ DÜNYAYA GELDİ

Hamile olan Zeyneb el Alabüt, doğum sancılarının başlaması üzerine bölgede bulunan sağlık ekipleri tarafından Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Başarılı geçen doğumun ardından 3 kilo 600 gram olarak dünyaya gelen kız çocuğuna “Hazze” ismi verildi.

BEBEĞE TÜRKİYE SAHİP ÇIKTI

Alabut, doğumun ardından taburcu edilirken; anne ve kız çocuğuna Türkiye sahip çıktı. Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından sahiplenen bebek, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Edirne Valisi Ekrem Canalp'ın talimatıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne ait misafirhanede konaklıyor.

AİLENİN GÜNLÜK İHTİYAÇLARINI KARŞILIYORUZ

Doğumun ardından açıklamalarda bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş; “Dün doğum yapan ve alanda eşini bulamayan anne ve bebeğini baba ile buluşturduk. Bebeğin gazdan etkilenmemesi ve annenin bakımının sağlıklı ortamda yapılabilmesi için anne, baba ve bebek ilk kabul birimimizde geçici olarak bakım altına alınmıştır. Anne, baba ve bebeğin banyo, kıyafet ve diğer ihtiyaçları karşılanmıştır. 3 kilo 600 gram olan bebek gayet sağlıklıdır” dedi.

SAHADA HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Bölgede hizmet vermeyi sürdürüceklerini aktaran Özbaş, “Aile, Suriye'nin İdlip kentindendir. Bakanımız ve valimizin talimatları doğrultusunda Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı psikososyal destek grubu olarak kadın, çocuk, yaşlı ve engelli bireylerin insani yaşam koşullarının sağlanması amacıyla tüm personelimiz ve komşu illerden gelen psikososyal destek ekiplerimizle sahada hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.