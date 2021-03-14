Umudun adı JAK timi

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timleri; doğal afetlerde arama kurtarma faaliyetlerinin yürütülmesi, kış turizm merkezlerinde emniyet ve asayişin sağlanması, olumsuz hava ve arazi koşullarında bile hasta ve yaralıların tahliye edilmesini sağlıyor. Mücadeleci ekip, doğa sporları yapılan dağlık ya da ormanlık bölgelerde de görev yapıyor.

Üç sualtı timinin de bulunduğu JAK dalgıçları, 100 metreye kadar dalış yapabilecek biçimde eğitildiler. Tam 8 hafta süren intibak eğitimi alan personelin oluşturduğu timler, “Hızır Bey” adıyla da anılıyor. JAK Timleri TBMM Deprem Araştırma Komisyonu'nun konuğu oldu. Jandarma Özel Asayiş Tabur Komutanı Binbaşı Burak Özer, milletvekillerine hem faaliyetlerini, hem de doğal afetlerden kurtulma yöntemlerinden detaylarıyla bahsetti.

Tükürük testi hayat kurtarır

Burak Özer, tükürük testinin detaylarını şöyle anlattı: “Öncelikle önünüzü açıyorsunuz ve tükürüyorsunuz. Tükürüğün düştüğü istikametin tam tersine doğru kazdığınızda kolunuzu kar kütlesinin altından çıkarmayı başaracaksınız. Bu arada çığ, hiçbir zaman 8-10 metre yüksekliklerle gelmez, bu yaklaşık 2-4 metre olarak görülür. O anda karbondioksit de etrafınızı çeviriyor, bir süre sonra havasızlıkla mücadele ediyorsunuz. İşte bunun için çığ olaylarında tükürük testi hayat kurtarıcıdır.”

Binbaşı Özer, olası afet durumunda nasıl hayatta kalınabileceğini anlattı

Binbaşı Burak Özer, konuyla ilgili şu bilgileri verdi: “Çığ durumunda tükürük testi hayat kurtarıcıdır, bu yöntemi insanların çoğu bilmez. Çığ esnasında siz çığın vermiş olduğu hareketle dönersiniz ve çığ sizi gücünüzün biteceği yere kadar götürür. Bu esnada başınız her zaman gökyüzünü göstermez, dönerek gittiğiniz ve korku, panik içinde olduğunuz için yan yattığınızı da farketmezsiniz. İnsanoğlu çığ altında hemen ilk iş eliyle yüzünün önünü açar ve her zaman başının üzerine doğru kazmaya başlar; bu asla yapılmaması gereken, çok yanlış bir hareket tarzıdır. Bu arada çığ altında yaşamını yitiren vatandaşların çoğu da tükürük testini bilmediği için hayata tutunamamaktadır.”