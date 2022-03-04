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Umudun ve hüznün simgesi: Lviv tren istasyonu

Ukrayna'da yaşanan çatışmalardan kaçan siviller, ülkeden ayrılabilmek için günlerce yolculuk yaparak Lviv tren istasyonuna ulaşıyor.

Yayınlanma: 14:59 - 04 Mart 2022 Güncellenme:
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Umudun ve hüznün simgesi: Lviv tren istasyonu

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları binlerce kişiyi evinden ayırıyor.

Çatışmalar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan insanlar, bulabildikleri ilk trenle güvenli olan noktalara kaçmaya çalışıyor.

Trenlerin kesişme noktası ise Lviv şehri…

Rusya saldırıları öncesinde ülkenin en güvenli kentlerinden biri olarak gösterilen Lviv’deki tren istasyonu tarihinin en yoğun günlerini geçiriyor.

Tren istasyonunda büyük bir korku ve kaos yaşanırken, insanlar tren istasyonu içerisinde bir noktada saatlerce bekleyerek aralıklarla gelen trenlere binmeye çalışıyor.

Sınıra ulaşmak ise günler sürüyor.

Çocukları kucağında yerde bekleyen birçok kişi, yaşadıkları nedeniyle gözyaşlarına engel olamıyor.

Kiev’deki bombardımandan kurtularak Lviv’e gidenler o ortamdan çıkabildikleri için büyük bir sevinç yaşıyor.

Tren istasyonunun dışında Lvivli gönüllüler, burada bekleyen insanlara yardım edebilmek için canla başla çalışıyor. (İHA)

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