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‘Umut Kafe’ Şişli’deydi

Kanser tedavisi gören çocukların ailelerine destek amacıyla hayata geçirilen 'Umut Kafe' projesi İstanbul'da faaliyetlerine devam ediyor.

Yayınlanma: 15:11 - 19 Ocak 2023 Güncellenme:
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‘Umut Kafe’ Şişli’deydi

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı'nın (KAÇUV) kanser tedavisi süren çocukların ailelerine iş ve maddi destek sağlamak üzere hizmet veren gezici transit aracı ‘Umut Kafe', bugün İstanbul Şişli'deydi.

Çay, kahve, içecek, anneler tarafından hazırlanan atıştırmalıkların satıldığı gezici kafede gelirler kanser tedavisi gören çocukların ailelerine bağışlanıyor. Umut Kafe gezici transit aracıyla İstanbul'un çeşitli yerlerinde hizmet veriyor.

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