Umut Vakfı, Bireysel Silahsızlanma Günü’nden tekrar uyardı: ‘Silahın şakası yok, öldürür’

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Umut Vakfı, 28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Günü’nde, silahlanmanın insan yaşamını nasıl tehdit ettiğine bir daha dikkat çekti. Yıllardır bireysel silahsızlanma adına çalışmalar yapan Umut Vakfı, bitmeyen ve gittikçe boyutları artan bu büyük sorunla ilgili hâlâ çözüm tedbir alınmamasına da tepki gösterdi.

Umut Vakfı’ndan yapılan açıklama şöyle:

“Umut Vakfı olarak hep ‘Silahın şakası yok. Silah öldürür’ diyoruz. Ve anne babaların çocuklarının eline silah verip insan öldürttüğü, sokak köpeklerinin, kedilerinin hedef gözetilerek öldürüldüğü, gözlerinin oyulup, bacaklarının kesildiği, maganda cinayetlerinin her geçen gün arttığı, şiddetin ilkokullara kadar indiği günümüzde şiddete ve bireysel silahlanmadaki artışa dikkat çekmenin öneminin giderek arttığını düşünüyoruz… Bireysel silahlanmadaki tehlikeli artış, akabinde silahlarla işlenen cinayetlerdeki artışa, kadın cinayetlerine, maganda cinayetlerine, kalitesizleşen eğitimle birlikte eğitimsiz ailelerde yaşanan deformasyona ve çocukların suça sürüklenmesine neden olmaktadır.

Tüm toplumu tehdit eder boyuta gelen silahlanmanın ve silah satışının pervasızca yapılmasının önlenmesini ivedilikle talep ediyoruz. Öfke kontrolü eğitiminin okul müfredatına alınmasını, ilkokuldan, hatta anaokulundan itibaren öfke kontrolü ve cinsiyet eşitliğinin çocuklara öğretilmesini özellikle öneriyoruz… Tüm duyarlı yöneticileri ve duyarlı kitle örgütlerini, yurttaşları mücadeleye çağırıyoruz.

YAŞAMAYA DEĞER, ÖLDÜRMEYE DEĞİL

İnsanlar ‘Bireysel Silahsızlanmayı’ yaşam biçimine dönüştürsün, sorumlu ve bilinçli yurttaşlar olarak zihinlerinden çatışmayı silsin atsın. Yaşam sürdürülebilir bir şanstır ve çok kısadır ama yaşamaya değer, ölmeye, öldürmeye değil. Adalete ve hukuka saygı duyduğumuz insan haklarından yana olmanın bir bedeli olmadan yaşanan ve insan hakkını ihlal edenlerin cezasız kalmadığı bir ‘düzen’ yaratmak düş değildir.