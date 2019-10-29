‘Umut yok’ diye aylarca bitkisel hayatta kalan küçük kız şimdi ebru yapıyor

Ailesinin böcek ısırığı şüphesiyle hastaneye götürdüğü 13 yaşındaki Ayşe Hüda’nın beynine pıhtı attığı yaklaşık 2 hafta sonra anlaşıldı. Başka bir hastanede acil olarak ameliyata alınan küçük kızın kafatası tam oturtulamadı. Ayşe Hüda bitkisel hayata girdi. Doktorlar aileye “Umut yok artık böyle kalacak” dedi. Ailenin yolu 5 ay sonra kızlarını yeniden hayata bağlayan doktor ile kesişti. Yatağa bağımlı olan ve sadece nefes alabilen küçük kızın kafatası yapılan ameliyatla yerine oturuldu. Aylar boyunca bitkisel hayatta kalan küçük kız şimdi konuşuyor, yüzüyor, ebru yapıyor ve eğitime devam ediyor.

İstanbul'da yaşayan 13 yaşındaki Ayşe Hüda, yaklaşık 2 yıl önce okuldan döndüğünde bacağında kızarıklık ve şişlik fark etti. Küçük kız aniden yürüyemez hale gelince ailesi kızı böcek ısırığı şüphesi ile hastaneye götürdü. Ancak doktorlar herhangi bir bulguya rastlayamadı ve küçük kızı hastaneye yatırdılar. Hastanedeki 12. günlerinde Ayşe Hüda'da mide bulantısı ve baş ağrısı başladı. İki gün sonra ise atak geçiren ve vücudunu kontrol edemeyerek kekeleyen Ayşe Hüda'nın yoğun bakıma alınması gerektiği söylendi. Ancak yoğun bakımda yer olmadığından başka hastaneye sevk edildi.

Hastanede küçük kızın beyninde pıhtı attığını ve yoğun bir beyin kanaması olduğunu söyleyen doktorlar, Ayşe Hüda'yı acil olarak ameliyata aldı.

‘UMUDU KESİN' DEDİLER

Ayşe Hüda'nın ameliyat sonrasında kafatası kemiğinin tam oturmadığı fark edildi. Küçük kızın kan akışı sisteminin bozulduğuna karar veren doktorlar, ailesine Ayşe Hüda'nın bitkisel hayatta gibi olduğunu, bundan sonra konuşamayacağını, yemek yiyemeyeceğini ve hareket edemeyeceğini söyledi. Doktorların “umudu kesin” sözleri üzerine küçük kızın ailesi büyük bir yıkım yaşadı.

6 AY SONRA HAYATINI DEĞİŞTİRECEK AMELİYATA GİRDİ

Küçük kız bu süreçte burundan beslenmeye devam etti. Aradan geçen 6 ayın ardından, eve gelen fizik tedavi uzmanı aracılığıyla hayatlarını değiştiren doktor ile tanıştılar. Aile bir umutla kızlarını Beyin ve Sinir Cerrahı Doç. Dr. Aşkın Şeker'e götürdü. Ayşe Hüda'nın kafatası kemiğinin oturmadığını söyleyen Dr. Aşkın Şeker, 2 gün içinde küçük kızı ameliyata aldı.

‘AMELİYATTAN SONRA ANLATTIKLARIMA GÜLÜYORDU'

Kızının ameliyattan çıktığı an yaşadığı mutluluğu tarif edemediğini söyleyen anne Tuğba Tez, “Ayşe Hüda ameliyattan çıktıktan birkaç saat sonra kendine geldiğinde onu güldürmek için komik bir şeyler söylüyordum ve anlattıklarıma gülüyordu. Ayşe Hüda daha sonra eve giderken dokunmatik telefondan istediklerini eliyle kendi kendine açmaya başladı. Bu sadece 1 haftada oldu” diye anlatıyor bir hafta içinde değişen hayatlarını. Ayşe Hüda'nın özel öğretmenle eğitimine evde devam ettiğini anlatan anne, “Ameliyattan sonra geçmişe dair her şeyi hatırladı. Ancak beyninde okuma-yazma ile ilgili kısım hasar görmüş. Okuma yazmayı unuttu. Şimdi evde eğitimine devam ediyoruz” dedi.

SADECE NEFES ALABİLİYORDU, ŞİMDİ EBRU YAPIYOR

Beyin kanamasının hem hareket merkezini, hem konuşma merkezini, hem de hafıza merkezini olumsuz etkilediğini anlatan Doç. Dr. Aşkın Şeker, “Çocuk yatağa bağımlıydı. Sadece nefes alabiliyordu ve bilinci kapalıydı. Ameliyat sonrası kafatasında ve beyin zarında boşluk vardı. Bu boşluklardan dolayı neredeyse beyin dışarı doğru çıkıp, cilt altına doğru taşmıştı. Kafatasını yerine sabitledik. Ayşe Hüda'dan hızlı bir şekilde cevap almaya başladık” ifadelerini kullandı.