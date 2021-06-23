UNESCO İngiliz hükümetini tarihi yapı için uyardı

Geçen yıl kasım ayında, İngiliz Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Stonehenge’ın bulunduğu kültür mirası alanının yakınındaki tek şeritli A303 yolunu iki şeritli, 3,3 kilometrelik bir tünele dönüştürmek için 2,4 milyar dolarlık bir inşaat projesine yeşil ışık yaktı. Hükümet, tüneli inşa etme nedeni olarak trafik sorununu ve yaşanan kazaları gösterdi.

Greenpeace, hükümetin bu projesini İngiltere mirası için felaket olarak nitelerken tarih uzmanları da inşaatın henüz keşfedilmemiş yeraltı arkeolojik eserleri yok edebileceğinden korktuklarını açıkladılar. Ayrıca onaylanmış A303 iyileştirme planı potansiyel bir tehdit olduğu için hükümet, anıtın Üstün Evrensel Değeri’nin (OUV) tehlikeye atılacağı konusunda da uyarıldı.

ÜSTÜN EVRENSEL DEĞERİ TEHLİKE ALTINDA

Pazartesi günü Dünya Mirası Komitesi tarafından yapılan bir oturumda yetkililer, önerilen tünel uzunluğunun yapının OUV’sini korumak için yetersiz olduğunu söyledi.

UNESCO, İngiltere hükümetini Tehlike Altındaki Dünya Mirası Listesi’ne almamak için Stonehenge’in koruma durumunun güncellenmiş bir incelemesini göndermeye çağırdı.

İNSAN VARLIĞININ EN ESKİ SEMBOLLERİNDEN

İnsanlığın varlığına dair en eski sembollerden biri olan Stonehenge, ne amaçla yapıldığı bilinmediği için gizemini korumaya devam ediyor.

Her biri 26 ton ağırlığında ve 3 metreyi aşan 30 büyük taştan oluşan yapının M.Ö. 3100 yılında yapıldığı düşünülüyor. Yapının neden yapıldığı bilinmese de yaz dönümü ve kış dönümünde Güneş yapının tam merkezine geldiği için Güneş ve Ay’ın hareketlerini gözlemlemek için yapılmış olabileceği üzerinde duruluyor.

UNESCO, 1986 yılında Stonehenge’ı insan yaratıcı dehasının bir başyapıtı olarak niteleyerek Dünya Mirası Listesi’ne ekledi.

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