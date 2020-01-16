Üniversiteliye sıcak çorba

İstanbul'da Üniversitesi öğrencisi 20 yaşındaki Sibel Ünli'nin yaşadığı ekonomik sıkıntı ve toplumsal baskılar sonucu hayatına son vermesinin ardından ülke genelinde başlatılan “Üniversiteliye ücretsiz yemek” kervanına Marmaris de katıldı. DİSK Emekli Sen Marmaris Şubesi Yönetimi, Marmaris Kaymakamlığı izni ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi işbirliğinde üniversite öğrencilerine sabahları ücretsiz çorba-ekmek dağıtmaya başladı.

Önceki hafta Marmaris Barbaros Caddesindeki Saman Marmaris Kafe'nin işletmecisi Enver Özbaşaran, günde 10 üniversiteliye kimliğini göstererek personel yemeğinden yararlanabileceğini açıklamasının ardından bugün(Perşembe) de DİSK Emekli Sen Marmaris Şubesi Yönetimi,

Marmaris Kaymakamlığı izni ile üniversiteli öğrencilere 07.30-08.30 saatleri arasında Marmaris Sağlık Meslek Yüksek Okulu önünde öğrencilere sıcak çorba ve ekmek dağıttı. Şube yönetimi ayrıca öğrencilerin dağıtımdan haberi olması için de Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi yönetimi ile de önceden işbirliği yaptı. Öğrencilerin ilgisi sürdüğü sürece dağıtımın yapılacağı açıklandı.