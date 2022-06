Ünlü aktör Ron Perlman genç oyuncuyla evlendi

Hollywood yıldızı Ron Perlman kendisinden 23 yaş küçük sevgilisi Allison Dunbar ile evlendi.

Ünlü oyuncu Ron Perlman (72) StarUp’ta birlikte rol aldığı Allison Dunbar (49) ile evlendi. Dunbar, kişisel Instagram hesabından evlendiklerini duyurdu.

14 Haziran’da evlendiklerini söyleyen Dunbar, eşiyle birlikte dans ederken çekilmiş bir videosunu da paylaştı.

Genç oyuncu Instagram hesabı üzerinden, “Ben Kourtney Kardashian ve Travis Barker’dan önce İtalya’da evlendim, o zamanlar çok büyük bir olay olmuyordu” dedi.

Çift Frank Sinatra’nın You Make Me Feel So Young (Sen Beni Genç Hissettiriyorsun) isimli şarkısıyla dans etti.