Ünlü annelerin TikTok keyfi

Son zamanların fenomen uygulaması TikTok'a dünyaca ünlü anneler de merak saldı. Victoria Beckham'dan Kim Kardashian'a pek çok yıldız isim, çocuklarıyla TikTok keyfi yaptı...

Çok hızlı bir şekilde geniş bir kitleye ulaşan TikTok uygulaması, dünyaca ünlü anneleri de etkisi altına aldı. Çocuklarıyla birlikte komik ve eğlenceli videolar çeken yıldız isimler, danslarıyla tebessüm ettirdi.

Genellikle gençlerin tercihi olan uygulamayı yeni yeni öğrenmeye başlayan ünlü anneler, çocuklarıyla kamera karşısına geçince, ortaya eğlencelik görüntüler çıkmaya başladı. İşte Victoria Beckham, Kim Kardashian, Oscar ödüllü Laura Dern, Jessica Alba ve Courteney Cox’un keyifli anları…