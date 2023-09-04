Ünlü çift Sophie Turner ve Joe Jonas boşanıyor

Ünlü müzisyen Joe Jonas ile Game of Thrones dizisiyle şöhrete kavuşan Sophie Turner'ın boşanacağı açıklandı.

Sozcu.com.tr

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Dört yıl önce evlenen ve iki çocukları olan şarkıcı Joe Jonas ile oyuncu Sophie Turner’ın boşanmaya hazırlandığı ortaya çıktı. ABD medyasına konuşan çifte yakın kaynaklar çiftin son 6 aydır çok ciddi sorunlar yaşadığını ve şiddetli geçimsizlik yaşandığını duyurdu.

34 yaşındaki Jonas’ın 27 yaşındaki Turner’dan boşanmak için yasal süreci başlatmaya hazır olduğu belirtilirken bir kaynak, “Joe kendi geleceği için en iyi seçeneği bulmaya çalışıyor” dedi. Joe Jonas’ın Los Angeles’taki iki avukatla görüştüğü ve bu avukatların bölgedeki en iyi boşanma avukatlarından olduğu belirtildi.

Son 3 aydır Jonas’ın çocuklarıyla ilgilendiği ve eşinin ise çocuklarıyla ilgilenmemesinin ciddi bir sorun yarattığı da öne sürüldü.

Çiftin menajerleri resmi bir açıklama yapmadı.

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