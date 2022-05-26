Ünlü değil ama fotoğraf çektirmek isteyeni çok

Bursa'da yaşayan Ahmet Budak, (63) Orhan Gencebay'a benzerliğiyle dikkat çekiyor.

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Bursa’da geçimini pasta ustalığı yaparak sağlayan Ahmet Budak, görüntüsüyle ilgi odağı oluyor.

Görenlerin ‘Orhan Gencebay’ sandığı Budak, usta sanatçı gibi giyinip saçlarına onun saçlarının şeklini veriyor.

Sokakta pasta ustasını görenler Gencebay, sanıp fotoğraf çektiriyor.

Usta sanatçıya benzetilmekten çok memnun olan Ahmet Budak’ın tek istediği Orhan Gencebay’la bir araya gelmek.

Budak, “Beni gören herkes Orhan Gencebay’a benzetiyor. Orhan Gencebay’ın hayranları beni görünce onu görmüş gibi olup fotoğraf çektirerek duygusal anlar yaşıyor. Giyim ve saç stilimi Orhan Gencebay’a benzetiyorum. Ona benzemekten çok mutluyum. Tek arzum Orhan Gencebay ile bir araya gelip tanışmak” dedi. (İHA)