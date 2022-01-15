Ünlü dizinin çekildiği bina kül oldu! O görüntüler tartışma yarattı

Fatih Balat'ta 'Çukur' dizisinin kahvehane çekimlerinin yapıldığı iki katlı binaya müdahale için giden itfaiye aracının bozulmasıyla ilgili sosyal medyada paylaşılan görüntüler tartışma yarattı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Fatih Balat’ta dün iki katlı binada yangın çıktı. ‘Çukur’ dizisinin kahvehane çekimlerinin de yapıldığı binayı kısa sürede alevler sardı. Mahallede bu sırada büyük panik yaşandı.

Olay yerine giden dar alan itfaiye aracı alevlere müdahale etmek istedi. İtfaiye erleri hortumu yangın bölgesine tuttuğu sırada, hortumdan tazyikli olarak gelmesi gereken su binaya ulaşmadı.

Mahalle sakinleri yangına müdahale edemeyen itfaiye ekiplerine tepki gösterdi.

Olay yerine diğer istasyonlardan gelen itfaiye araçları ile yangın 45 dakikalık çalışma sonucu söndürüldü.

Konuyla ilgili İBB’den alınan bilgiye göre, aracın 2007 yılında kullanılmaya başlandığı ve görevli olduğu Balat istasyonunda günlük bakımları yapıldı. Ancak müdahale sırasında teknik bir arıza yaşandı. Sorunla ilgili gerekli incelemelerin başlatıldığı öğrenildi. (DHA)