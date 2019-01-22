Ünlü fenomen köpek Boo kalp kırıklığından öldü

Dünyanın en sevimli köpeği seçilen ve sosyal medyada 16 milyon takipçiye sahip olan Pomeranian cinsi Boo, 12 yaşında kalp kırıklığından öldü. En yakın dostu ‘Buddy’nin ölümünün ardından yaşadığı kalp sorunları neticesinde yaşamını yitiren Boo’nun uykusunda öldüğü söylendi.

Sabihibinin anlattığına göre Boo’nun yakın arkadaşı geçtiğimiz yıl eylül ayında vefat etti ve o günden sonra sevimli köpek kalp sorunları yaşamaya başladı. İşte sahibinin ağzından Boo’nun ölüm nedeni: “Buddy’nin ölmesinden kısa bir süre sonra Boo’da kalp sorunları emareleri görülmeye başladı. En yakın dostunun bizi bırakıp gitmesinden sonra, Boo’nun kalbinin kelimenin tam manasıyla kırıldığına inanıyoruz. Buddy’den sonra hayata tutunup bize bir yıl daha verdi. Fakat belli ki vakti dolmuştu. Yüreğimiz son derece buruk, ancak Boo’nun daha fazla üzülüp acı çekmeyeceğini bilmek yüreğimize su serpiyor. Şimdi köpek cennetinde bir melek olan sevimli köpeğimiz, sevgili dostu Buddy’nin yanında. Bu kavuşmayı ikisinin de uzun zamandır beklediğini biliyorduk. Sevgili Boo, bir gün yeniden buluşuncaya dek seni tüm kalbimizle sevmeye devam edeceğiz. Buddy’nin yanına koş ve birlikle yapacağınız yaramazlıkları düşün.”

Boo’nun ölümü sosyal medyayı da yasa boğdu. Televizyonların sevilen yüzlerinden olan, hatta 2011’de ‘Boo: Dünyanın En Sevimli Köpeğinin Hayatı’ isimli bir kitabı da yayınlanan Boo’nun ölüm haberi, hayranlarını gözyaşlarına boğdu.

